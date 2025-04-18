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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, в Национальной хоккейной лиге прошёл заключительный игровой день регулярки. В рамках игрового дня команды провели семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 17:53     1:1 Уотсон (Холл) – 19:18     1:2 Холл (Каспер, Тарасенко) – 22:14     1:3 Дебринкэт (Зайдер, Кейн) – 25:50 (pp)     2:3 Майерс (Лоренц, Йернкрок) – 43:43     3:3 Танев (Марнер, Хольмберг) – 59:58     4:3 Лотон (Мермис, Нис) – 60:56    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Так (Цукер, Бернард-Докер) – 04:35     2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 13:46 (sh)     2:1 Мичков (Фёрстер, Кутюрье) – 15:09 (pp)     3:1 Куинн (Маклауд, Петерка) – 16:10     4:1 Петерка (Маклауд, Куинн) – 21:24     4:2 Мичков (Кутюрье, Конечны) – 27:11     4:3 Фёрстер (Кейтс, Бринк) – 40:15     5:3 Маклауд – 59:12     5:4 Бринк (Мичков, Пилинг) – 59:41    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Силлинджер – 22:21     2:0 Фаббро (Харрис) – 27:43     3:0 Воронков (Веренски, Силлинджер) – 30:09     4:0 Курали (Дэнфорт, Гудбрансон) – 35:14     5:0 Веренски (Монахан, Марченко) – 37:27     5:1 Фэшинг (Сизикас) – 54:48     6:1 Фантилли (ван Римсдайк) – 58:37    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Годетт (Казинс) – 11:55     2:0 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 16:35 (pp)     3:0 Пинто (Амадио, Грейг) – 17:22     3:1 Котканиеми (Свечников, Холл) – 17:33     3:2 Бриндамор (Каррье, Морроу) – 19:18     3:3 Свечников (Стэнковен, Гостисбер) – 20:50 (pp)     3:4 Рослович – 24:05     3:5 Джост (Холл) – 26:32     4:5 Годетт (Штюцле) – 44:16     5:5 Батерсон (Зеттерлунд, Козенс) – 50:00     6:5 Батерсон (Штюцле, Козенс) – 53:38 (pp)     7:5 Штюцле (Сандерсон, Клевен) – 58:48 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54     2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp)     3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56     3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp)     4:2 Хайнен – 48:46 (sh)     5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Трочек (Миллер) – 21:02 (sh)     2:0 Крайдер (Зибанеджад, Кайлли) – 44:02     3:0 Зибанеджад (Миллер) – 52:50     4:0 Зибанеджад (Крайдер) – 56:24    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Клапка, Пахал) – 22:15     0:2 Мортон (Ломберг, Хант) – 46:05     0:3 Кадри (Хант, Шарангович) – 47:28     0:4 Парех (Баклунд) – 48:24     0:5 Баклунд (Коронато) – 51:35     1:5 Уорд (Спенс, Кларк) – 53:49 (pp)    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занял «Вашингтон Кэпиталз», набрав 111 очков после 82 сыгранных матчей.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занял «Виннипег Джетс» со 116 очками после 82 сыгранных матчей.

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги начнётся в ночь на 20 апреля.

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