НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в Национальной хоккейной лиге прошёл заключительный игровой день регулярки. В рамках игрового дня команды провели семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занял «Вашингтон Кэпиталз», набрав 111 очков после 82 сыгранных матчей.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занял «Виннипег Джетс» со 116 очками после 82 сыгранных матчей.

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги начнётся в ночь на 20 апреля.