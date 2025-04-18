НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 апреля
Поделиться
Сегодня, 18 апреля, в Национальной хоккейной лиге прошёл заключительный игровой день регулярки. В рамках игрового дня команды провели семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 17:53 1:1 Уотсон (Холл) – 19:18 1:2 Холл (Каспер, Тарасенко) – 22:14 1:3 Дебринкэт (Зайдер, Кейн) – 25:50 (pp) 2:3 Майерс (Лоренц, Йернкрок) – 43:43 3:3 Танев (Марнер, Хольмберг) – 59:58 4:3 Лотон (Мермис, Нис) – 60:56
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Так (Цукер, Бернард-Докер) – 04:35 2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 13:46 (sh) 2:1 Мичков (Фёрстер, Кутюрье) – 15:09 (pp) 3:1 Куинн (Маклауд, Петерка) – 16:10 4:1 Петерка (Маклауд, Куинн) – 21:24 4:2 Мичков (Кутюрье, Конечны) – 27:11 4:3 Фёрстер (Кейтс, Бринк) – 40:15 5:3 Маклауд – 59:12 5:4 Бринк (Мичков, Пилинг) – 59:41
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Силлинджер – 22:21 2:0 Фаббро (Харрис) – 27:43 3:0 Воронков (Веренски, Силлинджер) – 30:09 4:0 Курали (Дэнфорт, Гудбрансон) – 35:14 5:0 Веренски (Монахан, Марченко) – 37:27 5:1 Фэшинг (Сизикас) – 54:48 6:1 Фантилли (ван Римсдайк) – 58:37
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Годетт (Казинс) – 11:55 2:0 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 16:35 (pp) 3:0 Пинто (Амадио, Грейг) – 17:22 3:1 Котканиеми (Свечников, Холл) – 17:33 3:2 Бриндамор (Каррье, Морроу) – 19:18 3:3 Свечников (Стэнковен, Гостисбер) – 20:50 (pp) 3:4 Рослович – 24:05 3:5 Джост (Холл) – 26:32 4:5 Годетт (Штюцле) – 44:16 5:5 Батерсон (Зеттерлунд, Козенс) – 50:00 6:5 Батерсон (Штюцле, Козенс) – 53:38 (pp) 7:5 Штюцле (Сандерсон, Клевен) – 58:48 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08 1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54 2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp) 3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56 3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp) 4:2 Хайнен – 48:46 (sh) 5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Трочек (Миллер) – 21:02 (sh) 2:0 Крайдер (Зибанеджад, Кайлли) – 44:02 3:0 Зибанеджад (Миллер) – 52:50 4:0 Зибанеджад (Крайдер) – 56:24
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Клапка, Пахал) – 22:15 0:2 Мортон (Ломберг, Хант) – 46:05 0:3 Кадри (Хант, Шарангович) – 47:28 0:4 Парех (Баклунд) – 48:24 0:5 Баклунд (Коронато) – 51:35 1:5 Уорд (Спенс, Кларк) – 53:49 (pp)
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занял «Вашингтон Кэпиталз», набрав 111 очков после 82 сыгранных матчей.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занял «Виннипег Джетс» со 116 очками после 82 сыгранных матчей.
Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги начнётся в ночь на 20 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
08:20
-
08:05
-
07:43
-
07:36
-
07:28
-
07:17
-
07:17
-
07:09
-
06:52
-
06:05
-
05:46
-
05:33
-
04:55
-
04:43
-
04:39
-
04:32
-
04:03
-
03:46
-
03:20
-
02:44
- 17 апреля 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:34