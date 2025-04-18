Главный тренер «Питтсбурга» высказался о противостоянии Овечкина и Кросби

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о противостоянии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «пингвинов» Сидни Кросби.

«Кросби и Овечкин — два величайших игрока всех времён. Как нам повезло, что мы можем видеть их на протяжении стольких лет. Тот факт, что они играют в одном дивизионе, невероятен, потому что за соперничеством между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», а также между Ови и Сидом было весело наблюдать», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.