Главный тренер «Питтсбурга» высказался о противостоянии Овечкина и Кросби
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о противостоянии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «пингвинов» Сидни Кросби.
«Кросби и Овечкин — два величайших игрока всех времён. Как нам повезло, что мы можем видеть их на протяжении стольких лет. Тот факт, что они играют в одном дивизионе, невероятен, потому что за соперничеством между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», а также между Ови и Сидом было весело наблюдать», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08 1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54 2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp) 3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56 3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp) 4:2 Хайнен – 48:46 (sh) 5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01
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