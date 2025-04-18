Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга» высказался о противостоянии Овечкина и Кросби

Главный тренер «Питтсбурга» высказался о противостоянии Овечкина и Кросби
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о противостоянии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «пингвинов» Сидни Кросби.

«Кросби и Овечкин — два величайших игрока всех времён. Как нам повезло, что мы можем видеть их на протяжении стольких лет. Тот факт, что они играют в одном дивизионе, невероятен, потому что за соперничеством между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», а также между Ови и Сидом было весело наблюдать», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54     2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp)     3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56     3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp)     4:2 Хайнен – 48:46 (sh)     5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01    
Материалы по теме
Невозможное возможно? Аплодисменты Овечкину на арене «Питтсбурга» — показатель величия
Видео
Невозможное возможно? Аплодисменты Овечкину на арене «Питтсбурга» — показатель величия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android