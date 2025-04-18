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Защитник Хатсон стал лучшим новичком НХЛ по очкам, Мичков и Селебрини разделили 2-е место

Защитник Хатсон стал лучшим новичком НХЛ по очкам, Мичков и Селебрини разделили 2-е место
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон по итогам регулярного сезона — 2024/2025 НХЛ стал лучшим бомбардиром среди новичков. На счету 21-летнего игрока 66 очков (шесть заброшенных шайб и 60 результативных передач), он сыграл во всех 82 матчах чемпионата.

Второе место в этой гонке с 63 набранными очками разделили 20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков (26 шайб и 37 передач в 80 матчах) и 18-летний первый номер драфта-2024 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (25 шайб и 38 передач в 70 матчах).

При этом Мичков с 26 голами стал лучшим снайпером сезона среди новичков.

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