Журналист сайта НХЛ поделился ожиданиями от игры Демидова в Кубке Стэнли

Журналист Билл Прайс на официальном сайте Национальной хоккейной лиги поделился ожиданиями от игры российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Кубке Стэнли. Напомним, канадский клуб в первом раунде сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

«Конечно, он сыграл только две игры в НХЛ, дебютировав в понедельник с голом и результативной передачей, но 19-летний уроженец Сергиева Посада не только выглядел так, как будто он был в команде, но и заставил Монреаль гудеть от «Демидовской лихорадки». Теперь он столкнётся с другим русским — Алексом Овечкиным (слышали о нём?) — в первом раунде Восточной конференции.

Да, его напарник Лэйн Хатсон может пошуметь в этой серии, но Демидов уже показал своё мастерство, чтобы произвести впечатление, и я считаю, что это может иметь значение для «Канадиенс», — написал Прайс.