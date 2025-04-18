Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист сайта НХЛ поделился ожиданиями от игры Демидова в Кубке Стэнли

Журналист сайта НХЛ поделился ожиданиями от игры Демидова в Кубке Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Билл Прайс на официальном сайте Национальной хоккейной лиги поделился ожиданиями от игры российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Кубке Стэнли. Напомним, канадский клуб в первом раунде сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

«Конечно, он сыграл только две игры в НХЛ, дебютировав в понедельник с голом и результативной передачей, но 19-летний уроженец Сергиева Посада не только выглядел так, как будто он был в команде, но и заставил Монреаль гудеть от «Демидовской лихорадки». Теперь он столкнётся с другим русским — Алексом Овечкиным (слышали о нём?) — в первом раунде Восточной конференции.

Да, его напарник Лэйн Хатсон может пошуметь в этой серии, но Демидов уже показал своё мастерство, чтобы произвести впечатление, и я считаю, что это может иметь значение для «Канадиенс», — написал Прайс.

Материалы по теме
Дементьев — о Демидове: ему учиться и учиться, чтобы играть в Северной Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android