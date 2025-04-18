Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 18 апреля 2025 года

Сегодня, 18 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 19:30 мск в Минске состоится четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор».
В 19:30 мск в Казани состоится четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Ак Барс» примет на своём льду московское «Динамо».
Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:
«Локомотив» — «Авангард» — 3-1;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 1-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 2-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1-2.