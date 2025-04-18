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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 18 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 18 апреля 2025 года
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Сегодня, 18 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 19:30 мск в Минске состоится четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 мск в Казани состоится четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Ак Барс» примет на своём льду московское «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-1;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 1-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 2-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1-2.

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