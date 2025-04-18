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Александр Овечкин улучшил свой рекорд НХЛ по голам в большинстве

Александр Овечкин улучшил свой рекорд НХЛ по голам в большинстве
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 326-й гол в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, улучшив принадлежащий ему рекорд лиги. В ночь с 17 на 18 апреля мск капитан «Кэпиталз» отличился при численном преимуществе на 37-й минуте выездного матча с «Питтсбург Пингвинз» (2:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54     2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp)     3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56     3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp)     4:2 Хайнен – 48:46 (sh)     5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01    

Тем самым Овечкин увеличил до 52 шайб в большинстве отрыв от занимающего вторую строчку в этом рейтинге Дэйва Андрейчука, на счету которого 274 таких гола. Третьим в истории НХЛ по этому показателю является Бретт Халл — 265 шайб в большинстве.

Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

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