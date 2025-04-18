Александр Овечкин улучшил свой рекорд НХЛ по голам в большинстве
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 326-й гол в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, улучшив принадлежащий ему рекорд лиги. В ночь с 17 на 18 апреля мск капитан «Кэпиталз» отличился при численном преимуществе на 37-й минуте выездного матча с «Питтсбург Пингвинз» (2:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08 1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54 2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp) 3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56 3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp) 4:2 Хайнен – 48:46 (sh) 5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01
Тем самым Овечкин увеличил до 52 шайб в большинстве отрыв от занимающего вторую строчку в этом рейтинге Дэйва Андрейчука, на счету которого 274 таких гола. Третьим в истории НХЛ по этому показателю является Бретт Халл — 265 шайб в большинстве.
Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда
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