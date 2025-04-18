Александр Овечкин улучшил свой рекорд НХЛ по голам в большинстве

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 326-й гол в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, улучшив принадлежащий ему рекорд лиги. В ночь с 17 на 18 апреля мск капитан «Кэпиталз» отличился при численном преимуществе на 37-й минуте выездного матча с «Питтсбург Пингвинз» (2:5).

Тем самым Овечкин увеличил до 52 шайб в большинстве отрыв от занимающего вторую строчку в этом рейтинге Дэйва Андрейчука, на счету которого 274 таких гола. Третьим в истории НХЛ по этому показателю является Бретт Халл — 265 шайб в большинстве.

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