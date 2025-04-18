Экс-тренер «Вашингтона» Будро с иронией высказался о подарке Овечкину от Малкина и Кросби

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро с иронией высказался о подарке российскому капитану столичного клуба Александру Овечкину от нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби. Напомним, Овечкин получил в подарок часы.

«Сколько часов нужно этому парню?» — заявил Будро в студии Monumental Sports Network.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+15». Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1491 игра, в которых он забил 897 голов и сделал 726 результативных передач.