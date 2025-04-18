Расписание матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 18 апреля 2025 года
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Сегодня, 18 апреля, состоятся три матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
18 апреля 2025, пятница. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
18 апреля 2025, пятница. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала:
Восточная конференция:
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-2;
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 3-0.
Западная конференция:
МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-1;
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 2-0.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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