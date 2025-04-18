Капризов с юмором рассказал о Буйуме, выбранном «Миннесотой» на драфте под 12-м номером

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с юмором рассказал о 19-летнем защитнике Зиве Буйуме, выбранном «ураганами» на драфте НХЛ 2024 года под общим 12-м номером.

«Он действительно хорош. Не знаю, как у него с защитой, но в нападении… Я просто пошутил (смеётся). Я не видел его в защите. Я только видел его моменты в нападении, а на тренировках мы обычно отрабатываем большинство, выходы «1 в 1», или «2 в 1». Я думаю, он хорош», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Буйум сезон-2024/2025 проводит в NCAA, играя за Университет Денвера. В 41 встрече защитник записал на свой счёт 48 (13+35) очков.