В ночь на 20 апреля стартует розыгрыш Кубка Стэнли — 2025. Ранее Национальная хоккейная лига опубликовала расписание первого раунда.
Пары первого раунда плей-офф на Западе:
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».
Пары первого раунда плей-офф на Востоке:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто выиграет Кубок Стэнли?»