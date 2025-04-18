В ночь на 20 апреля стартует розыгрыш Кубка Стэнли — 2025. Ранее Национальная хоккейная лига опубликовала расписание первого раунда.

Пары первого раунда плей-офф на Западе:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».

Пары первого раунда плей-офф на Востоке:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто выиграет Кубок Стэнли?»