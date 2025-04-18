Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд высказался о судействе в скандальном матче «Спартака» с «Салаватом Юлаевым»

Вайсфельд высказался о судействе в скандальном матче «Спартака» с «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил работу судей в четвёртом матче Кубка Гагарина — 2025 между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым».

— Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после вчерашнего матча со «Спартаком» назвал уровень судейства безобразным. Как вы оцените работу главных арбитров и что можете сказать по поводу удалений Сучкова за симуляцию и Василевского за атаку вратаря?
— Для судейства игра была очень сложная, потому что было много пограничных ситуаций. У меня есть вопросы по двум моментам: одновременные удаления Мальцева за задержку и Сучкова за симуляцию, а также наказание Василевского за атаку вратаря. В первом эпизоде я не уверен, что было нарушение со стороны Мальцева, но симуляции у Сучкова я тоже не вижу.

Что касается атаки вратаря Василевским, то воздействия Морозова на Алексея не было. Защитник «Салавата Юлаева» уже был на коленях в момент столкновения с голкипером. То, что умысла в действиях Василевского тоже не было, — это понятно. Но в то же время столкновение с Загидулиным в площади ворот было. Это вопрос трактовки. Я просто не знаю, какие сейчас рекомендации даются судьям по трактовке подобных эпизодов, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
«Салават», спасибо за сезон? От разгрома Уфу не спас даже долгожданный гол Ливо
Видео
«Салават», спасибо за сезон? От разгрома Уфу не спас даже долгожданный гол Ливо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android