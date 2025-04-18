Задоров стал первым россиянином в НХЛ, кто набрал больше всех минут штрафа в регулярке

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на первом месте по числу штрафных минут — 145.

Задоров стал первым россиянином в НХЛ, кто набрал больше всех минут штрафа в регулярке. Игрок обороны стал лидером в сезоне по числу малых штрафов (40). Также у него семь пятиминутных штрафов и три 10-минутных.

Никита Задоров в 81 матче нынешнего сезона набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «+25».

«Бостон» завершил регулярный сезон с 76 очками после 82 проведённых встреч. «Брюинз» заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.