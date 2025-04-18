Наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев вошёл в тренерский штаб сборной Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отмечается, что Леонид Тамбиев будет помогать Олегу Болякину в подготовке национальной команды к матчам чемпионата мира по хоккею — 2025. В группе сборная Казахстана сыграет с командами США, Швейцарии, Норвегии, Венгрии, Германии, Дании и Чехии. Чемпионат мира по хоккею — 2025 пройдёт в Стокгольме с 9 по 25 мая.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в апреле 2025 года.