Четвёртая игра серии «Салават» — «Спартак» стала самой посещаемой в Москве за 13 лет
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Четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Спартак» (1-3) стал самым посещаемым матчем в Москве за 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Игру 17 апреля в Москве посетили 11 833 зрителя.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3) 2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4) 3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5) 3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4) 3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4) 4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4) 5:2 Ружичка (Миронов) – 58:04 (en) 6:2 Беляев (Мансуров, Зайцев) – 58:38 (5x5)
Топ-5 самых посещаемых игр КХЛ в Москве:
13 500 зрителей – «Динамо» Мск – «Торпедо» (23 марта 2012, «Мегаспорт»);
12 500 – «Динамо» Мск – «Ак Барс» (4 декабря 2010, «Мегаспорт»);
11 833 – «Спартак» – «Салават Юлаев» (17 апреля 2025, «Мегаспорт»);
11 700 – ЦСКА – СКА (8 октября 2012, «Мегаспорт»);
11 441 – «Спартак» – СКА (2 марта 2019, «ЦСКА-Арена»).
Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 19, 21*, 23* апреля.
* при необходимости.
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