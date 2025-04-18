Четвёртая игра серии «Салават» — «Спартак» стала самой посещаемой в Москве за 13 лет

Четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Спартак» (1-3) стал самым посещаемым матчем в Москве за 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Игру 17 апреля в Москве посетили 11 833 зрителя.

Топ-5 самых посещаемых игр КХЛ в Москве:

13 500 зрителей – «Динамо» Мск – «Торпедо» (23 марта 2012, «Мегаспорт»);

12 500 – «Динамо» Мск – «Ак Барс» (4 декабря 2010, «Мегаспорт»);

11 833 – «Спартак» – «Салават Юлаев» (17 апреля 2025, «Мегаспорт»);

11 700 – ЦСКА – СКА (8 октября 2012, «Мегаспорт»);

11 441 – «Спартак» – СКА (2 марта 2019, «ЦСКА-Арена»).

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости.