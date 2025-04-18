Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.