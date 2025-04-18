Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
18 апреля 2025, пятница. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
1:0 Бородкин (Шумаков) – 02:30 (3x3) 1:1 Шакиров (Якупов) – 06:54 (3x3) 1:2 Шакиров – 12:36 1:3 Муравьёв (Дрожжин) – 15:16 (3x3) 1:4 Якупов (Шакиров) – 17:52 (3x3) 1:5 Шляхтов – 18:51
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
18 апреля 2025, пятница. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 6
Авангард
Омск
0:1 Лямин (Чесалин) – 00:13 (3x3) 0:2 Рыбин (Гусынин) – 02:21 (3x3) 1:2 Жаровский (Брагинский) – 02:58 (3x3) 2:2 Хмелевски – 06:45 (3x3) 2:3 Гусынин (Никитин) – 07:15 (3x3) 2:4 Рыбин – 09:30 (3x3) 2:5 Фиськов – 13:50 (3x3) 3:5 Шайхутдинов – 15:10 3:6 Рыбин (Лямин) – 16:54 (3x3) 4:6 Сулейманов – 17:55 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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