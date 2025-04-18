Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ESPN назвал недостатки «Вашингтона» в преддверии Кубка Стэнли

ESPN назвал недостатки «Вашингтона» в преддверии Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Рейчел Дорри в статье на сайте ESPN назвала недостатки «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии Кубка Стэнли — 2025.

«Кэпиталз» удивили многих, заняв первое место в Восточной конференции, чему способствовали качественная игра вратарей, превосходные сезоны Дилана Строума, Пьер-Люка Дюбуа и Джейкоба Чикрана, а также прорывы Алексея Протаса и Коннора Макмайкла и, безусловно, рекордный сезон Алекса Овечкина.

По статистике «Вашингтон» набрал большую часть очков за счёт завершения и вратарской игры. История показывает, что эти две вещи являются самыми нестабильными в плей-офф. Ни у Логана Томпсона, ни у Чарли Линдгрена нет значительного опыта в плей-офф, и хотя его должно быть достаточно, чтобы провести команду через первый раунд, фатальный недостаток «Кэпиталз» заключается в том, что их удача в бросках может иссякнуть в самый неподходящий момент, а их вратари в последнее время были непоследовательны.

«Кэпс» — хорошая команда, но их основные цифры указывают на то, что они могут оказаться недостаточно хороши, чтобы противостоять спаду в поздних раундах плей-офф», — написала Дорри в статье.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

Материалы по теме
Овечкин против Демидова и сразу две новые классики. Каким будет первый раунд плей-офф НХЛ?
Овечкин против Демидова и сразу две новые классики. Каким будет первый раунд плей-офф НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android