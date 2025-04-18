ESPN назвал недостатки «Вашингтона» в преддверии Кубка Стэнли

Журналистка Рейчел Дорри в статье на сайте ESPN назвала недостатки «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии Кубка Стэнли — 2025.

«Кэпиталз» удивили многих, заняв первое место в Восточной конференции, чему способствовали качественная игра вратарей, превосходные сезоны Дилана Строума, Пьер-Люка Дюбуа и Джейкоба Чикрана, а также прорывы Алексея Протаса и Коннора Макмайкла и, безусловно, рекордный сезон Алекса Овечкина.

По статистике «Вашингтон» набрал большую часть очков за счёт завершения и вратарской игры. История показывает, что эти две вещи являются самыми нестабильными в плей-офф. Ни у Логана Томпсона, ни у Чарли Линдгрена нет значительного опыта в плей-офф, и хотя его должно быть достаточно, чтобы провести команду через первый раунд, фатальный недостаток «Кэпиталз» заключается в том, что их удача в бросках может иссякнуть в самый неподходящий момент, а их вратари в последнее время были непоследовательны.

«Кэпс» — хорошая команда, но их основные цифры указывают на то, что они могут оказаться недостаточно хороши, чтобы противостоять спаду в поздних раундах плей-офф», — написала Дорри в статье.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс».