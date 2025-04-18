Вячеслав Фетисов оценил третье место Александра Овечкина среди снайперов сезона в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о третьем месте российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина среди снайперов сезона в НХЛ.

«Саша стал третьим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, но надо же ещё учесть и то обстоятельство, что он из-за травмы сыграл меньше матчей, чем конкуренты. Я считаю, что это спортивный подвиг. Он молодец, я горжусь Сашей и желаю ему удачи в плей-офф. Потому что там будет совершенно другая игра.

Конец регулярного сезона у «Вашингтона» не очень получился. Но в целом это очень сбалансированная команда. Желаю ей хорошо сыграть в Кубке Стэнли», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».