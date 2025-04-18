Нападающий ЦСКА назвал причины вылета армейского клуба из Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев рассказал о причинах вылета армейского клуба из Кубка Гагарина. Напомним, московский клуб в первом раунде плей-офф проиграл минскому «Динамо» со счётом 2-4.

— Сколько дней вам потребовалось, чтобы прийти в себя после поражения от минского «Динамо»?

— Неделя точно потребовалась. Постоянно приходил домой и думал, что я мог сделать по-другому, думал про команду, анализировал. Первую неделю было тяжело. Потом, когда пришли тренироваться, увидел ребят и как-то отошёл.

— Чего не хватило ЦСКА для победы в этой серии?

— Много факторов. Стоит отметить «Динамо». Они молодцы, хорошо играли в достаточно строгий хоккей. Можно разные отговорки приводить. Много травмированных у нас было, из-за чего не было глубины состава. Но что об этом говорить? — приводит слова Афанасьева «ВсеПроСпорт».