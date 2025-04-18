Линди Рафф — пятый тренер в истории НХЛ с 900 победами в регулярках

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Эта победа стала для главного тренера «Баффало» Линди Раффа 900-й в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Рафф стал пятым специалистом в лиге, кто добрался до данной отметки. Ранее это сделали Скотти Боумэн (1244), Джоэль Кенневилль (969), Пол Морис (916) и Барри Тротц (914). Отметим, что Рафф является единственным из этих специалистов, чьи команды никогда не выигрывали Кубок Стэнли.