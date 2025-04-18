Линди Рафф — пятый тренер в истории НХЛ с 900 победами в регулярках
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Так (Цукер, Бернард-Докер) – 04:35 2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 13:49 (sh) 2:1 Мичков (Фёрстер, Кутюрье) – 15:09 (pp) 3:1 Куинн (Маклауд, Петерка) – 16:11 4:1 Петерка (Маклауд, Куинн) – 21:24 4:2 Мичков (Кутюрье, Конечны) – 27:11 4:3 Фёрстер (Кейтс, Бринк) – 40:15 5:3 Маклауд – 59:12 5:4 Бринк (Мичков, Пилинг) – 59:41
Эта победа стала для главного тренера «Баффало» Линди Раффа 900-й в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Рафф стал пятым специалистом в лиге, кто добрался до данной отметки. Ранее это сделали Скотти Боумэн (1244), Джоэль Кенневилль (969), Пол Морис (916) и Барри Тротц (914). Отметим, что Рафф является единственным из этих специалистов, чьи команды никогда не выигрывали Кубок Стэнли.
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