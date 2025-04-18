Кучеров занимает второе место в списке главных претендентов на «Харт» по версии сайта НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает второе место в списке главных претендентов на «Харт Трофи» (приза самому ценному игроку регулярки НХЛ. — Прим. «Чемпионата») по версии сайта НХЛ. После опроса журналистов форвард набрал 48 очка (четыре первых мест).

Лидером рейтинга стал Натан Маккиннон из «Колорадо Эвелнш» с 66 очками (шесть первых мест). Вратарь Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» занимает третье место с 47 баллами (три первых места).

Ещё один российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» занимает шестое место, имея в активе семь очков (одно первое место).