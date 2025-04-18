Даугавиньш: если Россию допустят до ОИ, нужно ставить вопрос об участии Латвии в турнире

Бывший капитан сборной Латвии и экс-игрок клубов КХЛ Каспарс Даугавиньш заявил, что при условии допуска сборной России на Олимпийские игры — 2026 в Италии латвийским властям следует поднять вопрос о целесообразности участия национальной команды в турнире.

«Честно говоря, у нас пока не было разговоров на эту тему. Мы ждали объявления групп и известия, что они не будут участвовать. Пока продолжается спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр.

Если это всё же произойдёт, это будет очень тяжёлое решение. Думаю, что вопрос участия (сборной Латвии) в Олимпиаде должен решаться на уровне государства. Это решение должны принимать люди выше нас, а не спортсмены», — приводит слова Даугавиньша Delfi.