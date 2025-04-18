Хоккеистка сборной США выронила телефон на лёд в матче 1/4 финала женского ЧМ

17 апреля сборная США обыграла команду Германии (3:0) в четвертьфинальном матче женского чемпионата мира, который проходит в Чехии.

В этой встрече хоккеистка сборной США Кэролайн Харви выронила телефон после единоборства с соперницей у борта. Позже устройство подняли и передали на скамейку запасных.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в полуфинале женского чемпионата мира в Чехии сыграют две пары: США — Чехия и Канада — Финляндия. В прошлом году победителем ЧМ стала команда Канады.

Напомним, ранее подобный эпизод произошёл в КХЛ. Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк выронил на лёд телефон в матче регулярного чемпионата с «Авангардом» (1:3).