Хоккеистка сборной США выронила телефон на лёд в матче 1/4 финала женского ЧМ
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17 апреля сборная США обыграла команду Германии (3:0) в четвертьфинальном матче женского чемпионата мира, который проходит в Чехии.
ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
17 апреля 2025, четверг. 14:30 МСК
США
Окончен
3 : 0
Германия
1:0 Паннек (Мёрфи, Эдвардс) – 05:36 (5x5) 2:0 Эден (Винн, Хис) – 10:50 (5x5) 3:0 Карпентер (Найт, Джанеке) – 38:53 (5x5)
В этой встрече хоккеистка сборной США Кэролайн Харви выронила телефон после единоборства с соперницей у борта. Позже устройство подняли и передали на скамейку запасных.
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что в полуфинале женского чемпионата мира в Чехии сыграют две пары: США — Чехия и Канада — Финляндия. В прошлом году победителем ЧМ стала команда Канады.
Напомним, ранее подобный эпизод произошёл в КХЛ. Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк выронил на лёд телефон в матче регулярного чемпионата с «Авангардом» (1:3).
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