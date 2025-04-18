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Почётный президент ИИХФ Рене Фазель предложил создать команду КХЛ в Армении

Почётный президент ИИХФ Рене Фазель предложил создать команду КХЛ в Армении
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Почётный президент ИИХФ Рене Фазель предложил создать команду Континентальной хоккейной лиги в Армении.

«Настоящий способ достойно представлять страну — это найти путь, как привлечь игроков из Северной Америки и России. Тогда у вас была бы действительно очень-очень хорошая команда. Регламенты ИИХФ это позволяют, так что всё возможно. Если вы создадите профессиональную лигу — почему бы и нет? Я знаю, что существует Континентальная хоккейная лига в России. Так почему бы не создать команду КХЛ в Армении?

Вы бы имели команду КХЛ в Армении, в которой играли бы армянские игроки из-за рубежа. Проведут здесь два года — и смогут выступать за сборную страны на чемпионате мира. Примерно так сделала Китайская Народная Республика: клуб «Куньлунь Ред Стар» играет в КХЛ.

На Олимпийских играх китайцы раздавали паспорта своим хоккеистам — может, вы помните, это была довольно спорная ситуация. У Китая есть проблема: они не разрешают двойное гражданство. А в Армении, насколько я знаю, двойное гражданство разрешено, так ведь? Значит, для вас это было бы проще», — приводит слова Фазеля Федерация хоккея Армении.

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