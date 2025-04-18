Фетисов высказался о скандальной ситуации с Артемием Панариным

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об инциденте с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах.

«Я не имею никакого понятия о том, что там могло произойти. Но очень важно понимать, что в НХЛ моральный облик лиги для них важнее всего. И важнее самых крутых имён. Я надеюсь, что всё же это фейковая история. Артемий Панарин – талантливый парень. На него очень сильно рассчитывают и клуб, и болельщики команды. Надеюсь, что это неправда», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».