Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов высказался о скандальной ситуации с Артемием Панариным

Фетисов высказался о скандальной ситуации с Артемием Панариным
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об инциденте с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах.

«Я не имею никакого понятия о том, что там могло произойти. Но очень важно понимать, что в НХЛ моральный облик лиги для них важнее всего. И важнее самых крутых имён. Я надеюсь, что всё же это фейковая история. Артемий Панарин – талантливый парень. На него очень сильно рассчитывают и клуб, и болельщики команды. Надеюсь, что это неправда», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
После инцидента с Панариным «Рейнджерс» ограничил взаимодействие сотрудников — Lohud
Материалы по теме
Панарина обвиняли в сексуальном насилии? Что известно о шокирующей новости
Панарина обвиняли в сексуальном насилии? Что известно о шокирующей новости
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android