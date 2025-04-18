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«Это не только про спорт или хоккей». Гэри Беттмэн — о рекорде Овечкина

«Это не только про спорт или хоккей». Гэри Беттмэн — о рекорде Овечкина
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Думаю, когда ты видишь то, чего не ожидал увидеть, то, что происходит с кем-то раз в жизни, это не только про спорт или про хоккей. Это знаковый момент, который приковывает всеобщее внимание. Алекс ведёт себя абсолютно потрясающе. Уэйн Гретцки навсегда останется великим, но Алекс сделал то, что все считали недостижимым», — заявил Беттмэн в интервью на телеканале ESPN.

Овечкин забросил рекордную, 895-ю шайбу 6 апреля в матче, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

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