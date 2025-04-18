Никита Задоров: нам дали явный знак — это будет впечатляющее лето для «Бостона»

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал об игре в команде и поделился ожиданиями от изменений в клубе.

«Это команда Оригинальной шестёрки, отличный город. У нас есть один из лучших хоккеистов в мире, один из лучших вратарей, два действительно хороших защитника, которые пропустили почти целый сезон. У нас есть все кусочки пазла для хорошего выступления, нам просто нужно сложить их. У нас, пожалуй, есть игрок, который совершил прорыв года.

Это отличная организация, отличное руководство с отличными лидерскими качествами. У нас отличные президент и генеральный менеджер, которые готовы сделать всё для победы. Сегодня нам дали явный знак – это будет впечатляющее лето, и мы с нетерпением ждём возможности увидеть наших новых игроков.

Не будут же они тратить впустую годы Пасты [Пастрняка]? У меня осталось не так много лет, у Линдхольмов тоже. Это ситуация «всё или ничего» для нас», — приводит слова Задорова журналист Конор Райан на своей странице в соцсети Х.