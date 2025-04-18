Фетисов высказался о достижениях Кучерова и Овечкина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не считает, что достижения российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в Национальной хоккейной лиге остаются незамеченными на фоне рекордов его соотечественника, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Не считаю, что достижения Кучерова уходят в тень. Откройте таблицу и посмотрите, кто на первом месте. Да, уровень публичности у Саши и у Никиты разный, но это не значит, что мы следим только за кем-то одним. Погоня Саши за Гретцки была насыщенной, за ней следил весь мир, но всё это уже история, теперь все будут следить за плей-офф», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ по итогам регулярного сезона — 2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко. Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 6 апреля установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.