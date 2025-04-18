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Коннор Бедард и Стивен Стэмкос вошли в число игроков с худшей полезностью в сезоне НХЛ

Коннор Бедард и Стивен Стэмкос вошли в число игроков с худшей полезностью в сезоне НХЛ
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В Национальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард и форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос вошли в число худших игроков НХЛ по «плюс-минус».

Худшим хоккеистом лиги в нынешнем сезоне по показателю полезности стал 24-летний защитник «Бостон Брюинз» Мэйсон Лорей — он набрал «-43» в 77 матчах чемпионата, в которых набрал 33 (5+28) очка.

Топ-9 выглядит следующим образом:

1. Мэйсон Лорей («Бостон») — «-43»;

2. Тайлер Бертуцци («Чикаго») — «-39»;

3. Расмус Андерссон («Калгари Флэймз») — «-38»;

4. Баркли Гудроу («Сан-Хосе Шаркс») — «-37»;

5-6. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»), Коннор Бедард («Чикаго») — «-36»;

7. Джейми Драйсдейл («Филадельфия Флайерз») — «-32»;

8-9. Тай Делландреа, Маклин Селебрини (оба — «Сан-Хосе») — «-31».

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