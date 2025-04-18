Коннор Бедард и Стивен Стэмкос вошли в число игроков с худшей полезностью в сезоне НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард и форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос вошли в число худших игроков НХЛ по «плюс-минус».
Худшим хоккеистом лиги в нынешнем сезоне по показателю полезности стал 24-летний защитник «Бостон Брюинз» Мэйсон Лорей — он набрал «-43» в 77 матчах чемпионата, в которых набрал 33 (5+28) очка.
Топ-9 выглядит следующим образом:
1. Мэйсон Лорей («Бостон») — «-43»;
2. Тайлер Бертуцци («Чикаго») — «-39»;
3. Расмус Андерссон («Калгари Флэймз») — «-38»;
4. Баркли Гудроу («Сан-Хосе Шаркс») — «-37»;
5-6. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»), Коннор Бедард («Чикаго») — «-36»;
7. Джейми Драйсдейл («Филадельфия Флайерз») — «-32»;
8-9. Тай Делландреа, Маклин Селебрини (оба — «Сан-Хосе») — «-31».