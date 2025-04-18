Антон Слепышев: проникся тем, что главная задача «Динамо» — взять Кубок Гагарина

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев поделился своими эмоциями от игры в нынешнем розыгрыше плей‑офф Континентальной хоккейной лиги и рассказал о мотивации команды.

— Год назад вы не скрывали, что ЦСКА, за который вы тогда выступали, немного устал от финалов в Кубке Гагарина, что команде не хватило эмоций ещё на один плей‑офф. Сейчас они к вам вернулись?

— Конечно. Я проникся тем, что главная задача «Динамо» — взять Кубок Гагарина, и вижу, что возможности у команды для этого есть. Очень хочется опять пройти этот путь до самого конца.

— Опираясь на ваш опыт, какое самое важное качество должно быть у команды, чтобы стать чемпионом?

— Вера друг в друга и тренерский штаб. Как бы ни складывался матч или вся серия, всё можно вернуть, это не раз уже доказывалось. Самое главное — верить до конца, что победу можно добыть, — приводит слова Слепышева пресс‑служба «Динамо».

Напомним, в серии 1/4 финала Кубка Гагарина московское «Динамо» встречается с казанским «Ак Барсом». После трёх матчей ведёт в серии «Ак Барс» со счётом 2-1. Четвёртая встреча состоится сегодня, 18 апреля, и начнётся в 19:30 мск.