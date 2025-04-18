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«Не думали, что этот день настанет». «Вашингтон»— о реакции на Овечкина в Питтсбурге

«Не думали, что этот день настанет». «Вашингтон»— о реакции на Овечкина в Питтсбурге
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В «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировали реакцию фанатов «Питтсбург Пингвинз» на российского форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина. Встреча между командами прошла в Питтсбурге в ночь с 17 на 18 апреля и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54     2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp)     3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56     3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp)     4:2 Хайнен – 48:46 (sh)     5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01    

Напомним, во время первого периода матча «Питтсбург» провёл церемонию в честь рекорда Овечкина, который побил рекорд по голам Уэйна Гретцки в регулярном чемпионате по голам регулярном чемпионате. Фанаты «Пингвинз» встретили Александра овациями и скандировали его имя.

«Имя Ови скандируют в Питтсбурге. Никогда не думали, что доживём до этого дня. Спасибо вам, фанаты «Пингвинз»!» — говорится в посте «Вашингтона» в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1489 игр, в которых он забил 896 голов и сделал 725 результативных передач.

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