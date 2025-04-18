«Не думали, что этот день настанет». «Вашингтон»— о реакции на Овечкина в Питтсбурге

В «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировали реакцию фанатов «Питтсбург Пингвинз» на российского форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина. Встреча между командами прошла в Питтсбурге в ночь с 17 на 18 апреля и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Напомним, во время первого периода матча «Питтсбург» провёл церемонию в честь рекорда Овечкина, который побил рекорд по голам Уэйна Гретцки в регулярном чемпионате по голам регулярном чемпионате. Фанаты «Пингвинз» встретили Александра овациями и скандировали его имя.
«Имя Ови скандируют в Питтсбурге. Никогда не думали, что доживём до этого дня. Спасибо вам, фанаты «Пингвинз»!» — говорится в посте «Вашингтона» в соцсети X (ранее Twitter).
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».
Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1489 игр, в которых он забил 896 голов и сделал 725 результативных передач.
- 18 апреля 2025
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