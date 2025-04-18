«Шайбу». Овечкин шутливо ответил на вопрос о подарке от Малкина и Кросби в честь рекорда

Журналистка Washington Post Бэйли Джонсон рассказала, как форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутку ответил на вопрос о подарке в честь рекорда от хоккеистов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби после матча.
«Сидни Кросби и Евгений Малкин только что встретились с Алексом Овечкиным возле раздевалки и подарили ему подарок. Когда я спросила его, что они ему подарили, он посмотрел на меня как на сумасшедшую и просто сказал: „Шайбу“. На самом деле они подарили ему Rolex», — написала Джонсон в соцсети X (ранее Twitter).
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».
Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1491 игра, в которых он забил 897 голов и сделал 726 результативных передач.
- 18 апреля 2025
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