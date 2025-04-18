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«Шайбу». Овечкин шутливо ответил на вопрос о подарке от Малкина и Кросби в честь рекорда

«Шайбу». Овечкин шутливо ответил на вопрос о подарке от Малкина и Кросби в честь рекорда
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Журналистка Washington Post Бэйли Джонсон рассказала, как форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутку ответил на вопрос о подарке в честь рекорда от хоккеистов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби после матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54     2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp)     3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56     3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp)     4:2 Хайнен – 48:46 (sh)     5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01    

«Сидни Кросби и Евгений Малкин только что встретились с Алексом Овечкиным возле раздевалки и подарили ему подарок. Когда я спросила его, что они ему подарили, он посмотрел на меня как на сумасшедшую и просто сказал: „Шайбу“. На самом деле они подарили ему Rolex», — написала Джонсон в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1491 игра, в которых он забил 897 голов и сделал 726 результативных передач.

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