Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Пермском крае
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Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП с грузовым автомобилем вблизи села Романово в Пермском крае. Дети ехали со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба», который проходил в Чайковском. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«К сожалению, пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе дети. Один ребёнок и один взрослый госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра», — написал Махонин.
Также губернатор поручил краевому минздраву держать состояние пострадавших пассажиров на особом контроле. В СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП.
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