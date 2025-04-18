Матвей Мичков: хотел забить три гола и закончить сезон на положительной ноте

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал, что хотел сделать хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:5). Форвард отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами.

«Конечно, хотел забить три гола, но больше хотелось выиграть сегодня. Хотели получить удовольствие от игры, закончить на положительной ноте. Но у нас не получилось, будем готовиться к следующему сезону», — сказал Мичков на флеш-интервью после матча.

По итогам этой встречи россиянин выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ, забросив 26 шайб в регулярном чемпионате сезона-2024/2025. Отметим, что «Филадельфия» не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.