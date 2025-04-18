Матвей Мичков: хотел забить три гола и закончить сезон на положительной ноте
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал, что хотел сделать хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:5). Форвард отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Так (Цукер, Бернард-Докер) – 04:35 2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 13:49 (sh) 2:1 Мичков (Фёрстер, Кутюрье) – 15:09 (pp) 3:1 Куинн (Маклауд, Петерка) – 16:11 4:1 Петерка (Маклауд, Куинн) – 21:24 4:2 Мичков (Кутюрье, Конечны) – 27:11 4:3 Фёрстер (Кейтс, Бринк) – 40:15 5:3 Маклауд – 59:12 5:4 Бринк (Мичков, Пилинг) – 59:41
«Конечно, хотел забить три гола, но больше хотелось выиграть сегодня. Хотели получить удовольствие от игры, закончить на положительной ноте. Но у нас не получилось, будем готовиться к следующему сезону», — сказал Мичков на флеш-интервью после матча.
По итогам этой встречи россиянин выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ, забросив 26 шайб в регулярном чемпионате сезона-2024/2025. Отметим, что «Филадельфия» не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.
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