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Национальная хоккейная лига побила рекорд посещаемости в третьем сезоне подряд

Национальная хоккейная лига побила рекорд посещаемости в третьем сезоне подряд
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Национальная хоккейная лига в этом сезоне установила новый рекорд общей посещаемости в регулярных чемпионатах. Всего матчи НХЛ в нынешнем сезоне посетили более 23 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате было сыграно в общей сложности 1 312 матчей, которые посетили 23 014 458 болельщиков, что составляет 96,9% от вместимости стадионов. Подчёркивается, что это уже третий сезон подряд, когда лига побила собственный рекорд посещаемости. В сезоне-2022/2023 матчи посетили 22 346 532 болельщика и 22 873 142 зрителя – в сезоне-2023/2024.

Отмечается, что лидером среди всех клубов по общей посещаемости стал «Монреаль Канадиенс», на домашние матчи которого в общей сложности пришли 865 305 человек.

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