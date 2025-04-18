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Фото: на улицах Вашингтона была замечена машина, украшенная фигурой Овечкина и козла

Фото: на улицах Вашингтона была замечена машина, украшенная фигурой Овечкина и козла
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Как сообщает издание Popville, в Вашингтоне недавно был замечен так называемый «Овимобиль». Машина, на крыше которой красуются фигуры российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Уэйна Греткци и козла в джерси с номером восемь.

Фото: popville.com

Напомним, в среду, 16 апреля, в Вашингтоне состоялось открытие очередного мурала в честь Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Как сообщают местные СМИ, празднование рекорда Овечкина в городе продолжается по сей день.

Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 6 апреля установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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