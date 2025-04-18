Форвард минского «Динамо» Шипачёв пропускает четвёртый матч серии с «Трактором»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв пропускает четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором», который проходит в эти минуты в Минске. На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщает пресс-служба минского клуба в телеграм-канале, Шипачёва во втором звене заменил Никита Пышкайло.

Отметим, что третий матч серии 38-летний Шипачёв завершил досрочно по ходу второго периода. Также уже во второй игре серии он отправлялся в раздевалку, но спустя некоторое время вернулся на лёд.