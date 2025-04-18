Форвард минского «Динамо» Шипачёв пропускает четвёртый матч серии с «Трактором»
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв пропускает четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором», который проходит в эти минуты в Минске. На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5) 1:1 Пинчук (Энас, Улле) – 11:18 (5x4) 2:1 Усов (Пинчук, Улле) – 25:39 (5x5)
Как сообщает пресс-служба минского клуба в телеграм-канале, Шипачёва во втором звене заменил Никита Пышкайло.
Отметим, что третий матч серии 38-летний Шипачёв завершил досрочно по ходу второго периода. Также уже во второй игре серии он отправлялся в раздевалку, но спустя некоторое время вернулся на лёд.
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