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Форвард минского «Динамо» Шипачёв пропускает четвёртый матч серии с «Трактором»

Форвард минского «Динамо» Шипачёв пропускает четвёртый матч серии с «Трактором»
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв пропускает четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором», который проходит в эти минуты в Минске. На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5)     1:1 Пинчук (Энас, Улле) – 11:18 (5x4)     2:1 Усов (Пинчук, Улле) – 25:39 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба минского клуба в телеграм-канале, Шипачёва во втором звене заменил Никита Пышкайло.

Отметим, что третий матч серии 38-летний Шипачёв завершил досрочно по ходу второго периода. Также уже во второй игре серии он отправлялся в раздевалку, но спустя некоторое время вернулся на лёд.

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