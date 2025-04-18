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Филатов: «Монреаль» в противостоянии с «Вашингтоном» не сможет преподнести сенсацию

Филатов: «Монреаль» в противостоянии с «Вашингтоном» не сможет преподнести сенсацию
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Хоккейный эксперт Никита Филатов ответил на вопрос, как может завершиться серия первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

«Полагаю, «Монреаль» в матче с «Вашингтоном» не сможет преподнести сенсацию. Как мне кажется, эта серия может затянуться, но в конечном итоге дальше в розыгрыше Кубка Стэнли пойдут хоккеисты «Вашингтона». Поэтому здесь я поставлю на то, что «Кэпиталз» выиграют у своих соперников из «Канадиенс» со счетом 4-3», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Серия первого раунда между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» стартует во вторник, 22 апреля. Два первых матча в этой паре пройдут в Вашингтоне.

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