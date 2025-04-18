Тренер детской хоккейной команды серьёзно пострадал в ДТП в Пермском крае

Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров серьёзно пострадал в ДТП с участием микроавтобуса в Пермском крае. Об этом сообщила министр спорта региона Татьяна Чеснокова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«К сожалению, сильно пострадал тренер, Николай Сидоров. Он находится в тяжёлом состоянии. Он сидел впереди», — написала Чеснокова.

Также она уточнила, что один ребёнок тоже находится в тяжёлом состоянии. Министр подчеркнула, что информация оперативно меняется, врачами принято решение транспортировки наземным транспортом.

Напомним, сегодня, 18 апреля, микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП с грузовым автомобилем вблизи села Романово в Пермском крае. Дети ехали со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба», который проходил в Чайковском. В СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП.