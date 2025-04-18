Гол «Ак Барса» в ворота «Динамо» был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду московское «Динамо». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Динамо».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5) 0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5) 1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5) 1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)
На 28-й минуте Митчелл Миллер реализовал большинство и сравнял счёт, забросив вторую шайбу казанцев. Однако после тренерского запроса от «Динамо» на игру высоко поднятой клюшкой у игрока «Ак Барса» перед взятием ворот решением судей гол был отменён.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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