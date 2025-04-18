Гол «Ак Барса» в ворота «Динамо» был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду московское «Динамо». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте Митчелл Миллер реализовал большинство и сравнял счёт, забросив вторую шайбу казанцев. Однако после тренерского запроса от «Динамо» на игру высоко поднятой клюшкой у игрока «Ак Барса» перед взятием ворот решением судей гол был отменён.

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