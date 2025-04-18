Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол «Ак Барса» в ворота «Динамо» был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой

Гол «Ак Барса» в ворота «Динамо» был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой
Комментарии

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду московское «Динамо». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)    

На 28-й минуте Митчелл Миллер реализовал большинство и сравнял счёт, забросив вторую шайбу казанцев. Однако после тренерского запроса от «Динамо» на игру высоко поднятой клюшкой у игрока «Ак Барса» перед взятием ворот решением судей гол был отменён.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
Антон Слепышев: проникся тем, что главная задача «Динамо» — взять Кубок Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android