Лидер «Далласа» может пропустить первый раунд с «Колорадо» из-за травмы

Лучший снайпер «Даллас Старз» Джейсон Робертсон не сможет сыграть в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. Главный тренер «Старз» Питер Дебур, в свою очередь, прокомментировал эту новость.

«Думаю, мы не будем единственной командой, которая либо начнёт без кого-то, либо в какой-то момент потеряет кого-то. Это плей-офф. Нужно просто продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Дебура пресс-служба НХЛ.

При этом главный тренер не исключил, что форвард может пропустить всю серию.

Напомним, Робертсон получил травму колена в последнем матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (1:5). Форвард не смог доиграть встречу и покинул арену с надетым на колено фиксатором.