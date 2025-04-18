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Динамо Мн — Трактор, результат четвёртого матча 18 апреля, счёт 2:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» победил минское «Динамо» и находится в шаге от победы в серии Кубка Гагарина
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Трактор» повёл в серии со счётом 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5)     1:1 Пинчук (Энас, Улле) – 11:18 (5x4)     2:1 Усов (Пинчук, Улле) – 25:39 (5x5)     2:2 Светлаков (Глотов, Блажиевский) – 41:31 (5x5)     2:3 Робинсон (Глотов, Светлаков) – 48:19 (5x5)    

На четвёртой минуте был открыт счёт во встрече. Отметился защитник «Трактора» Логан Дэй с передач Александра Кадейкина и Семёна Дер-Аргучинцева. На 12-й минуте Виталий Пинчук сравнял счёт с передач Сэма Энаса и Ксавье Улле. На 26-й минуте Илья Усов вывел хозяев вперёд с передач Виталия Пинчука и Ксавье Улле.

На 42-й минуте Андрей Светлаков с передач Василия Глотова и Артёма Блажиевского сравнял счёт. На 48-й минуте Чарльз Робинсон вывел гостей вперёд с передач Василия Глотова и Андрея Светлакова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи в серии «Трактор» — минское «Динамо» состоятся 20, 22*, 24* апреля.

* при необходимости.

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