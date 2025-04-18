«Трактор» победил минское «Динамо» и находится в шаге от победы в серии Кубка Гагарина

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Трактор» повёл в серии со счётом 3-1.

На четвёртой минуте был открыт счёт во встрече. Отметился защитник «Трактора» Логан Дэй с передач Александра Кадейкина и Семёна Дер-Аргучинцева. На 12-й минуте Виталий Пинчук сравнял счёт с передач Сэма Энаса и Ксавье Улле. На 26-й минуте Илья Усов вывел хозяев вперёд с передач Виталия Пинчука и Ксавье Улле.

На 42-й минуте Андрей Светлаков с передач Василия Глотова и Артёма Блажиевского сравнял счёт. На 48-й минуте Чарльз Робинсон вывел гостей вперёд с передач Василия Глотова и Андрея Светлакова.

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Следующие матчи в серии «Трактор» — минское «Динамо» состоятся 20, 22*, 24* апреля.

* при необходимости.