Московское «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» в Казани и сравняло счёт в серии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Динамо» сравняло счёт в серии — 2-2.

На седьмой минуте счёт открыл Дилан Сикура с передачи Игоря Ожиганова. На 26-й минуте Артём Михеев удвоил преимущество гостей с передачи Максима Джиошвили. На 27-й минуте Александр Барабанов сократил отставание казанцев с передач Ильи Сафонова и Митчелла Миллера, который спустя минуту сравнял счёт во встрече, однако гол был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой.

На 33-й минуте Дилан Сикура оформил дубль с передач Седрика Пакетта и Никиты Гусева. На 57-й минуте казанцы заменили вратаря на экстраполевого игрока. Минуту спустя Дмитрий Яшкин отыграл одну шайбу с передач Эрика О'Делла и Ника Петана.

Следующие матчи в серии «Динамо» Москва — «Ак Барс» состоятся 20, 22, 24* апреля.

* при необходимости.