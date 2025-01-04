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Ак Барс — Динамо М, результат четвёртого матча 18 апреля, счёт 2:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

Московское «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» в Казани и сравняло счёт в серии
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Динамо» сравняло счёт в серии — 2-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

На седьмой минуте счёт открыл Дилан Сикура с передачи Игоря Ожиганова. На 26-й минуте Артём Михеев удвоил преимущество гостей с передачи Максима Джиошвили. На 27-й минуте Александр Барабанов сократил отставание казанцев с передач Ильи Сафонова и Митчелла Миллера, который спустя минуту сравнял счёт во встрече, однако гол был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой.

На 33-й минуте Дилан Сикура оформил дубль с передач Седрика Пакетта и Никиты Гусева. На 57-й минуте казанцы заменили вратаря на экстраполевого игрока. Минуту спустя Дмитрий Яшкин отыграл одну шайбу с передач Эрика О'Делла и Ника Петана.

Следующие матчи в серии «Динамо» Москва — «Ак Барс» состоятся 20, 22, 24* апреля.

* при необходимости.

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Гол «Ак Барса» в ворота «Динамо» был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой
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