Александр Никишин прибыл в расположение «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» сообщила о прибытии в расположении команды российского защитника Александра Никишина. Пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter) опубликовала видео с хоккеистом на домашней ледовой арене «ураганов».

«Александр Никишин прибыл», — гласит подпись к видео.

Напомним, 23-летний россиянин подписал двухлетний контракт новичка с «Харрикейнз».

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.