Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Никишин прибыл в расположение «Каролины»

Александр Никишин прибыл в расположение «Каролины»
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» сообщила о прибытии в расположении команды российского защитника Александра Никишина. Пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter) опубликовала видео с хоккеистом на домашней ледовой арене «ураганов».

«Александр Никишин прибыл», — гласит подпись к видео.

Напомним, 23-летний россиянин подписал двухлетний контракт новичка с «Харрикейнз».

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

Материалы по теме
Никишина ждали в «Каролине» пять лет. Сможет ли он сразу пробиться в состав?
Никишина ждали в «Каролине» пять лет. Сможет ли он сразу пробиться в состав?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android