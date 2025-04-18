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Барабанов: отмена шайбы Миллера сыграла свою роль, весь матч у нас было преимущество

Барабанов: отмена шайбы Миллера сыграла свою роль, весь матч у нас было преимущество
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался об отменённой шайбе казанцев в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

«Весь матч у нас было преимущество, но где-то отмена шайбы Миллера сыграла свою роль. Судьи приняли такое решение… Молодцы, пластались, но ничего страшного. Всего лишь одна встреча, серия продолжается. Они строятся в средней зоне, мы строимся. Всё решают мелкие ошибки, нужно их минимизировать.

У «Динамо» классное большинство, разбираем, но чего-то не хватает. Нужно прибавлять. Нам необходимо проявить хладнокровие и забить свои моменты, но мы не по свободному льду катаемся, соперник блокирует клюшки, мешает развитию атаки.

Продолжим работать в том же темпе — и будет результат. В плей-офф все ждут ошибки, забиваешь гол — дальше всё идёт проще. Разумеется, лучше забивать первыми», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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