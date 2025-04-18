Барабанов: отмена шайбы Миллера сыграла свою роль, весь матч у нас было преимущество

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался об отменённой шайбе казанцев в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3, 2-2).
«Весь матч у нас было преимущество, но где-то отмена шайбы Миллера сыграла свою роль. Судьи приняли такое решение… Молодцы, пластались, но ничего страшного. Всего лишь одна встреча, серия продолжается. Они строятся в средней зоне, мы строимся. Всё решают мелкие ошибки, нужно их минимизировать.
У «Динамо» классное большинство, разбираем, но чего-то не хватает. Нужно прибавлять. Нам необходимо проявить хладнокровие и забить свои моменты, но мы не по свободному льду катаемся, соперник блокирует клюшки, мешает развитию атаки.
Продолжим работать в том же темпе — и будет результат. В плей-офф все ждут ошибки, забиваешь гол — дальше всё идёт проще. Разумеется, лучше забивать первыми», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 18 апреля 2025
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