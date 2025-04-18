Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:2, 3-1) в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Ни один из первых периодов в плей-офф не выиграли, вас это беспокоит?

— Самое важное — побеждать в матче.

— Что сказали команде во втором перерыве? И как на это повлияло удаление минчан в концовке второго периода?

— Я ничего не говорил команде.

— Что добавил команде Почивалов, насколько довольны его игрой?

— Хотели, чтобы был ещё один центр, это даёт нам больше гибкости. Довольны его игрой сегодня. Перед отправкой в ВХЛ он немного потерял уверенность, но проявил себя в «Челмете», и мы решили посмотреть на него ещё раз, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.