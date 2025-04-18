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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над минским «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:2, 3-1) в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5)     1:1 Пинчук (Энас, Улле) – 11:18 (5x4)     2:1 Усов (Пинчук, Улле) – 25:39 (5x5)     2:2 Светлаков (Глотов, Блажиевский) – 41:31 (5x5)     2:3 Робинсон (Глотов, Светлаков) – 48:19 (5x5)    

— Ни один из первых периодов в плей-офф не выиграли, вас это беспокоит?
— Самое важное — побеждать в матче.

— Что сказали команде во втором перерыве? И как на это повлияло удаление минчан в концовке второго периода?
— Я ничего не говорил команде.

— Что добавил команде Почивалов, насколько довольны его игрой?
— Хотели, чтобы был ещё один центр, это даёт нам больше гибкости. Довольны его игрой сегодня. Перед отправкой в ВХЛ он немного потерял уверенность, но проявил себя в «Челмете», и мы решили посмотреть на него ещё раз, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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