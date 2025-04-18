Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дыняк: мне не доплачивают за обсуждение игры Максима Комтуа

Дыняк: мне не доплачивают за обсуждение игры Максима Комтуа
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от московского «Динамо» (2:3, 2-2) в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина отказался комментировать игру канадского форварда бело-голубых Максима Комтуа.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5)     0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5)     1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4)     2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)    

«Мне не доплачивают за обсуждение игры Максима Комтуа. Скажу так же, как Альберт Яруллин: нам нравится Максим Комтуа. Не вижу смысла сравнивать эту серию с матчами с «Автомобилистом», всё-таки разные системы, другой тренерский штаб. Мы должны играть в свой хоккей, приносить результат и забрасывать шайбы.

Мы имеем на льду то, что имеем. У нас были моменты, мы их не реализовали, и не важно, сколько мы создали моментов, главное — мы не забили. Отмена шайбы Миллера никак не сказалась на нашей игре, мы продолжали работать, создавать моменты. Просто они забили свои голы, а мы — нет», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново
«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android