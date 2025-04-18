Дыняк: мне не доплачивают за обсуждение игры Максима Комтуа

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от московского «Динамо» (2:3, 2-2) в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина отказался комментировать игру канадского форварда бело-голубых Максима Комтуа.

«Мне не доплачивают за обсуждение игры Максима Комтуа. Скажу так же, как Альберт Яруллин: нам нравится Максим Комтуа. Не вижу смысла сравнивать эту серию с матчами с «Автомобилистом», всё-таки разные системы, другой тренерский штаб. Мы должны играть в свой хоккей, приносить результат и забрасывать шайбы.

Мы имеем на льду то, что имеем. У нас были моменты, мы их не реализовали, и не важно, сколько мы создали моментов, главное — мы не забили. Отмена шайбы Миллера никак не сказалась на нашей игре, мы продолжали работать, создавать моменты. Просто они забили свои голы, а мы — нет», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.