Гру: Фукале был лучшим игроком «Трактора» в четвёртом матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над минским «Динамо» (3:2, 3-1) в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина назвал голкипера челябинской команды Зака Фукале лучшим игроком встречи.

— Глотов провёл отличный матч, это результат его перевода на край?

— Больше это результат того, что он боец по натуре и показывает себя в самые важные моменты, так же, как Светлаков и Робинсон. На мой взгляд, нашим лучшим игроком сегодня был Фукале, который отлично себя проявил, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в третьей игре серии Фукале пропустил четыре шайбы за 26 минут и был заменён. Встреча завершилась победой минчан со счётом 8:0.