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Гру: Фукале был лучшим игроком «Трактора» в четвёртом матче с минским «Динамо»

Гру: Фукале был лучшим игроком «Трактора» в четвёртом матче с минским «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над минским «Динамо» (3:2, 3-1) в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина назвал голкипера челябинской команды Зака Фукале лучшим игроком встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5)     1:1 Пинчук (Энас, Улле) – 11:18 (5x4)     2:1 Усов (Пинчук, Улле) – 25:39 (5x5)     2:2 Светлаков (Глотов, Блажиевский) – 41:31 (5x5)     2:3 Робинсон (Глотов, Светлаков) – 48:19 (5x5)    

— Глотов провёл отличный матч, это результат его перевода на край?
— Больше это результат того, что он боец по натуре и показывает себя в самые важные моменты, так же, как Светлаков и Робинсон. На мой взгляд, нашим лучшим игроком сегодня был Фукале, который отлично себя проявил, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в третьей игре серии Фукале пропустил четыре шайбы за 26 минут и был заменён. Встреча завершилась победой минчан со счётом 8:0.

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