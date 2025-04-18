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Гру ответил на вопрос, почему Дронов не смог закончить четвёртый матч серии

Гру ответил на вопрос, почему Дронов не смог закончить четвёртый матч серии
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, почему защитник челябинской команды Григорий Дронов не смог закончить четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (3:2, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5)     1:1 Пинчук (Энас, Улле) – 11:18 (5x4)     2:1 Усов (Пинчук, Улле) – 25:39 (5x5)     2:2 Светлаков (Глотов, Блажиевский) – 41:31 (5x5)     2:3 Робинсон (Глотов, Светлаков) – 48:19 (5x5)    

— Дронов не доиграл матч, что с ним?
— Лучше смотрите за игрой, а не на скамейку. У него были некоторые неприятные ощущения, поэтому мы его не использовали в оставшееся время матча, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Григорий Дронов был признан лучшим защитником первого раунда Кубка Гагарина — 2025. Хоккеист набрал 7 (2+5) очков в шести матчах с показателем полезности «0».

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