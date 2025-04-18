Гру ответил на вопрос, почему Дронов не смог закончить четвёртый матч серии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, почему защитник челябинской команды Григорий Дронов не смог закончить четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (3:2, 3-1).

— Дронов не доиграл матч, что с ним?

— Лучше смотрите за игрой, а не на скамейку. У него были некоторые неприятные ощущения, поэтому мы его не использовали в оставшееся время матча, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Григорий Дронов был признан лучшим защитником первого раунда Кубка Гагарина — 2025. Хоккеист набрал 7 (2+5) очков в шести матчах с показателем полезности «0».