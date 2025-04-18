Яшкин: все голы, которые мы забили, почти идентичны — нужно продолжать

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итоги четвёртого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3, 2-2).

«Большинство надо реализовывать, особенно когда играем «5 на 3», будем готовиться лучше. Рецепт очевиден — все голы, которые мы забили, почти идентичны. Так надо действовать почти все 60 минут, и будет результат. Влад Подъяпольский играл здорово.

Нам нужно продолжать гнуть свою линию. Ключи к воротам известны, надо ими пользоваться. Работа идёт весь год, ребята и так прекрасно всё знают. Все нужные слова будут сказаны, к следующему матчу будем готовы», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.