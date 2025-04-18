Яшкин: все голы, которые мы забили, почти идентичны — нужно продолжать
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итоги четвёртого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3, 2-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Ожиганов) – 06:13 (5x5) 0:2 Михеев (Джиошвили) – 25:31 (5x5) 1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 26:30 (5x5) 1:3 Сикура (Пакетт, Гусев) – 32:24 (5x4) 2:3 Яшкин (О'Делл, Петан) – 57:45 (5x5)
«Большинство надо реализовывать, особенно когда играем «5 на 3», будем готовиться лучше. Рецепт очевиден — все голы, которые мы забили, почти идентичны. Так надо действовать почти все 60 минут, и будет результат. Влад Подъяпольский играл здорово.
Нам нужно продолжать гнуть свою линию. Ключи к воротам известны, надо ими пользоваться. Работа идёт весь год, ребята и так прекрасно всё знают. Все нужные слова будут сказаны, к следующему матчу будем готовы», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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