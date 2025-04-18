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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Трактора»

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Трактора»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Трактора» (2:3, 1-3) в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5)     1:1 Пинчук (Энас, Улле) – 11:18 (5x4)     2:1 Усов (Пинчук, Улле) – 25:39 (5x5)     2:2 Светлаков (Глотов, Блажиевский) – 41:31 (5x5)     2:3 Робинсон (Глотов, Светлаков) – 48:19 (5x5)    

— Ну, две разные встречи… Играем с хорошей командой, которая умеет держать удар, просыпаться вовремя. Хотя сегодня имели несколько моментов, но вратарь сегодня был совершенно другим. Готовимся к следующему матчу.

— «Трактор» включился в третьем периоде — чего не хватило минскому «Динамо», чтобы развить преимущество до этого?
— Голов, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 20, 22*, 24* апреля.

* при необходимости.

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